Pereira'dan Jesus yorumu! "Benim gibi..." /02.06.2022

Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğunu Jorge Jesusa emanet etti. Sarı lacivertli ekip Portekizli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sezona Vitor Pereira ile başlayan Kanarya, tecrübeli ismi 25 maçlık serüvenden sonra takımdan göndermişti. Pereira, Jesusun Fenerbahçeye gelişini değerlendirdi. A Spor yorumcusu Murat Özbostan o değerlendirmeyi açıkladı. Özbostan, Bir arkadaşımız Jesusu Pereiraya sordu. Pereira cevap olarak Benim gibi harika bir hoca. dediğini öğrendik. dedi. | FENERBAHÇE HABERLERİ FB spor haberi