Pereira'nın tercihine eleştiri yağmuru! "Hoca kendisiyle çelişti" /31.10.2021

Süper Ligin 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspora karşı 2-1 mağlup oldu. Maçın 40. dakikasında 3 değişiklik yapan Vitor Pereira, bu tercihi sebebiyle birçok kesimden eleştiri yağmuruna tutuldu. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Pereiranın bu tercihini yorumladı. Alpaslan, 40. dakikada 3. değişikliği yapmanız insanların kafasında soru işareti bırakır. Oynatmak istediğiniz oyun planı tutmamış ama 40. dakikada 3 değişiklik yapmazsınız. Fenerbahçede hoca, bu sürede 3 değişiklik yaptığı için kendisiyle çelişkiye düşmüş. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi