"Pereira'nın tercihleri uzun bir süre sorgulanmaz" /17.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Dev maçın öncesinde yorumlarda bulunan A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, "Pereira her şeye ve herkese rağmen kendi taktiğinde ısrar ediyor. Çok küçük bir yumuşama gördük. O da tahminen Mesut'a hazırlıktı. Mesut veya Mesut'suz 11'e, Pereira'nın inatla sürdürdüğü bu sisteme karşın Trabzonspor'dan gelibiyetle dönerse, tercihleri uzun bir süre sorgulanmaz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)