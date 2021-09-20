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7/24 Dinle ASpor Pereira'ya rotasyon eleştirisi! "Bu kadar kapsamlı mı olmalıydı?" /20.09.2021
ASpor

Pereira'ya rotasyon eleştirisi! "Bu kadar kapsamlı mı olmalıydı?" /20.09.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Uluç, sarı-lacivertli takımın teknik Vitor Pereira'nın rotasyona gitmesiyle ilgili "Bu kadar kapsamlı bir rotasyon beklemiyorduk. Biz de şaşırdık açıkçası. Rotasyon bu kadar kapsamlı mı olmalıydı? Bu kadar değişiklik olmalı mıydı? Bir de üzerinde performans anlamında soru işareti olan bu kadar oyuncuyu aynı anda sahaya sürmek ne kadar mantıklıydı?" ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)
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