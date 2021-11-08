Pereira'ya sert sözler! Belözoğlu olsa..." /08.11.2021

Süper Lige iyi bir başlangıçtan sonra milli ara ile beraber düşüşe geçen Fenerbahçede yönetim ve teknik heyet eleştirilere maruz kaldı. Son 4 maçta 1 puan toplayabilen Vitor Pereiranın öğrencileri, lider Trabzonsporun 10 puan gerisine düştü. Yönetimin Pereira ile yola devam edeceği düşünülürken A Spor yorumcuları Mehmet Özcan ve Ozan Zeybek bu konu hakkında flaş yorumlarda bulundu. Özcan, Emre Belözoğlunun Sivasspor yenilgisi ve Yeni Malatyaspor beraberliği var ama zaten şampiyon yapma olasılığı düşüktü. Çünkü çok gerideydi. Bu sezona Emre Belözoğlu ile devam etmeliydi. Kadroyu kuran isim Belözoğluydu. yorumunda bulundu. Bu sözler üzerine Zeybek, Emre Belözoğlu şu anda boşta olsaydı, Kayserispor maçından sonra Pereiranın yerine getirilirdi. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi