Pereira'yı bu sözlerle övdü! "Hatalarında ısrar etmiyor" /29.08.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Altay - Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Kelleci, "Altay çok hızlı döndü, Mustafa Denizli iyi hazırlanmış ve oynamak isteyen bir takım oluşturdu. Fenerbahçe bu maçta puan kaybedebilir ama yapılan yatırım sonucunda farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz biz. Bence bu puandan daha değerli. En güzel tarafı ise oyuncuların oyundan çok zevk aldıkları ve teknik direktörlerine inandıklarını görüyorum" dedi. Portekizli teknik adam hakkında da konuşan Kelleci, "Pereira'nın doğru yolda olduğunu düşünüyorum. En güzel tarafı ise Pereira hatalarında çok ısrar etmiyor artık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)