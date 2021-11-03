Pereira'yı sert sözlerle eleştirdi! "Sadece sorunu erteler" /03.11.2021

Süper Ligde istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan Fenerbahçede teknik direktör Vitor Pereiranın koltuğu sallantıda. Performansı tartışılan Pereirayı A Spor yorumcusu Ümit Aktan, sert sözlerle eleştirdi. Aktan, Pereira bana kanat alınmadı diyor. Ferdiyi, Osayi Samueli, Sangareyi ve Novakı taca atıyor. Zamanında Caneri düşünmedi. Fenerbahçe hocası ne olursa olsun bu takımdan Avrupada bir şey mi bekliyorsunuz diyemez. Bu sözle maça çıkmamalı. Belki son 1 kredi verecektir yönetim. Fenerbahçe galibiyet alırsa her şey düzelmiş gibi görünecektir ama sadece sorunu erteler. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi