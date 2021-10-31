Pjanic'te son durum! Sporting maçına yetişecek mi? /31.10.2021

Beşiktaşta sakatlık problemleri tekrar baş göstermeye başladı. Siyah beyazlı ekipte, 1-0 kaybedilen Hatayspor maçıyla beraber sakatlık sayısı arttı. Maça ilk 11de başlayan Michy Batshuayi 24. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Sporting maçına yetişemeyecek oyan yıldız oyuncunun Trabzonspor maçında oynayıp oynayamayacağı MRdan sonra belli olacak. Ayrıca A Spor muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında Beşiktaşın bütün sakatlık yaşayan oyuncuları hakkında bilgi verdi. Dikme, Batshuayinin arka adalesinde sertleşme var. Atibanın herhangi bir problemi yok. Pjanicin bugünkü şartlar içerisinde Sporting maçında oynayacağını sanmıyorum. Josefin ise oynama ihtimali bulunuyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi