rabzonspor aradığı stoperi İtalya'dan buldu! /12.11.2021

Trabzonsporda transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Karadeniz temsilcisi aradığı stoperi İtalyada buldu. Bordo mavili ekip Hellas Veronadan Yıldırım Mert Çetin ilgileniyor. Radyo programcısı Salim Manav, transferi detaylıca değerlendirdi. Manav, Sezon başında 8 milyon euro karşılığında Romadan Veronaya transfer oldu ama istediği şansı bulamadı. Sezon başında Trabzonspor bir girişimde bulunmuştu ama başarılı olamamıştı. Edgarın da Afrika Kupasında oynayacak olmasından ötürü Trabzonsporun tekrar talip olduğunu söyleyebiliriz. dedi | Trabzonspor haberleri TS spor haberi