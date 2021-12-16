Rezan Epözdemir'in istifası Fatih Terim'i etkileyecek mi? /16.12.2021

Galatasarayda saha dışındaki kriz sürüyor. Süper Ligde istenen sonuçların alınamaması ile saha içinde başlayan kriz, Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemirin istifası ile saha dışında da başladı. Özdemirin istifası Teknik Direktör Fatih Terimi ne kadar etkilediği merak konusu. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, bu duruma açıklık getirdi. Özcan, Kulüpte bazı isimlerle açıklama ve düşünceleri ortak gitmedi. Yapılan CEO atamasından haberi olmadı. Başkan da gereğini yapmasını istedi ve Rezan Epözdemir istifa etti. Fatih Terime yakınlığı ile biliniyor ama Fatih hoca ile alakalı bir durum söz konusu değil. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi