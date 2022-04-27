Rıdvan ayrılıyor! İşte yapılan teklif /27.04.2022

Beşiktaşın altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz takımdan ayrılıyor. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, Ersin veya Rıdvandan en az birinin satılması bekleniyor. Özellikle Torino ve Eintracht Frankfurt, Rıdvanı takip ediyorlar. Hatta teklif geldi gelecek durumunda. Geçtiğimiz 48 saat içerisinde iki kulüp Beşiktaşa Rıdvan için ilgi mektubu gönderdiler. Rıdvan ayrılacak gibi duruyor. 4-5 milyon euro arasında bu iki takımdan birine çok yüksek ihtimalle satılacak. Ersin için 7-8 milyon euro isteniyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi