Rıdvan Yılmaz'ın transfer hikayesi! /13.05.2022

Beşiktaşın genç yıldızı Rıdvan Yılmaza teklifler gelmeye devam ediyor. Almanya ve İtalyadan gelen teklifleri A Spor yorumcusu Haldun Domaç değerlendirdi. Domaç, Eintracht Frankfurt ve Torinodan Rıdvan Yılmaz için teklifler var. Beşiktaşa yapılan teklif 3.5 milyon euro. Beşiktaş ise 5 milyondan aşağı vermeyiz diyor. Torino Teknik Direktörü Ivan Juric, Rıdvanı Vida ve Pjanice soruyor. Olumlu geri dönüş alıyor. 5 milyon euroya kadar çıktılar ve orada kaldı teklif. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi