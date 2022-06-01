Rıdvan'dan transfer ve sözleşme yorumu! /01.06.2022

Beşiktaşın altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, A Spor mikrofonuna açıklamalarda bulundu. Milli Takım kampında Çevre Koruma Haftasında Riva sahilini temizleyen oyuncularımızdan Rıdvan, transferi ve sözleşmesi hakkında konuştu. Rıdvan, Milli Takım oyuncuları olarak bir farkındalık yaratmak istedik. Sahildeki çöpleri topladık. Önce kendimiz, sonra dünya için sahillerimizi temiz tutmaya çalışalım. Kampımız şu anda çok iyi geçiyor. Kendi aramızda etkinlikler de yapıyoruz. İnşallah Faroe Adaları karşısında da galip geleceğiz. Ben de transferle ilgili bir şeyler duyuyorum. Çok fazla ilgilenmiyorum. Şu anda Milli Takıma odaklıyım. Sözleşme yenileme görüşmelerimiz de devam ediyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi