Romain Saiss imza sonrası konuştu! /17.06.2022

Beşiktaşın yeni transferi Romain Saiss, imzası sonrası açıklamalarda bulundu. Faslı stoper, Beşiktaşa gelmemdeki en önemli sebeplerden biri coşkulu ve tutkulu taraftara sahip olması. Takımını durmadan destekleyen, savaşan bir takım isteyen taraftarı var Beşiktaşın. Bunu biliyordum. Çok özel bir taraftara sahip Beşiktaş. Benim anlayışım da böyledir; maç kaybedilir ama kötü savaşılamaz. Savaşmadan kaybedilemez. Wolves taraftarına sorarsalar, benim ne kadar savaşçı olduğumu bilirler dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri BJK spor haberi