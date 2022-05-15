Rosier'in kırmızı kartına flaş eleştiri! /15.05.2022

Süper Ligin 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepenin rakibi oldu. Zorlu mücadeleyi siyah beyazlı ekip 2-0 kazandı. Maçın 19. dakikasında Valentin Rosier gördüğü ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin hakemi eleştirdi. Keskin, Rosierin ilk gördüğü sarı kart çok gereksiz. İkinci sarı kartta ise hakem Ümit Öztürk pozisyonu sezemiyor. Göztepeli oyuncu çabuk birisi ve topu alıp giderken kendini attı. Kırmızı karttan sonra da Beşiktaşın oyun sistemi değişti. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi