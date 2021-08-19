Rui Costa'dan A Spor'a özel Gedson açıklaması! /19.08.2021

ASpor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes, kiralık mukavelesinin sona ermesinin ardından Benfica'ya geri dönmüştü. Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki oyuncunun tapusunu almak isterken, Portekiz ekibinin başkanı Rui Costa konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Rui Costa, "Gedson için kimse ile anlaşmadık. Gedson Benfica'dan ayrılmayacak." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)