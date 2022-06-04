Saiss için övgü dolu sözler! /04.06.2022

Beşiktaş savunmaya ilk takviyesini yaptı. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Wolverhampton takımında forma giyen Romain Saiss, siyah beyazlı ekibin ilk transferi oldu. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Faslı oyuncu için yapılan scout raporunu açıkladı. Uzundurukan, Romain Saiss için Faslı Maldini lakabını takmışlar. Lakabın sebebi ise Saissın tutarlı, güvenilir ve dayanıklı olması. Harika bir lider. Yoğunluk ve saldırganlıkta üst düzey rolü üstleniyor. İkili mücadelelerde aceleci davranıp sabit oranda başarılı oluyor. Rakibini fiziksel olarak empoze edebiliyor. Hava toplarında korkusuz ve başarılı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi