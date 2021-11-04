Sakatların son durumu belli oldu! Trabzonspor maçında... /04.11.2021

UEFA Şampiyonlar Liginde Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 4-0 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı kulüpte gözler Süper Ligin 12. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçına çevrildi. Mücadele öncesinde Beşiktaşta bazı futbolcuların ise bu maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Sergen Yalçının Trabzonspor maçına hücumcu bir 11 çıkarmasını bekliyorum. Michy Batshuayi oynayamayacak onun yerine Güven Yalçın oynayacak. Sporting maçında adelesini tutup çıkan Ghezzalın herhangi bir problemi yok. Valentin Rosierin Trabzonspor maçında çok büyük bir ihtimalle oynamasını bekliyorum. Kevin NKoudou ilk 11de oynayamasa da kadroda olacaktır. Vida ve Pjanic ise ilk 11de olacak ifadelerini kullandı. İşte o sözler...