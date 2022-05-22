Şampiyon sezonu tamamlıyor! İşte Fırtına'nın ilk 11'i! /22.05.2022

Başakşehir - Trabzonspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Ligin 38. haftasında şampiyon Trabzonspor deplasmanda Başakşehirin konuğu olacak. Ligin son haftasında oynanacak olan zorlu mücadelede Fırtına 3 puan alarak kulüp tarihinde en fazla puan topladığı sezonu yakalamak istiyor. Bordo mavili ekip sahaya Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme ve Cornelius 11i ile çıkacak. Müsabaka 22 Mayıs Pazar günü saat 16:00da başlayacak. Maç Fatih Terim Stadyumunda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Başakşehir - Trabzonspor maçını CANLI izle...