Şampiyonluk için sahaya çıkacak Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! /30.04.2022

Trabzonspor - Antalyaspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Ligin 35. haftasında karşı karşıya gelecekler. Bordo mavili ekip mücadeleden 1 puan çıkarması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fırtına sahaya Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius ve Djaniny 11i ile çıkacak. Müsabaka 30 Nisan Cumartesi günü saat 20:30da başlayacak. Maç Medical Park Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1den naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Antalyaspor maçını CANLI izle...