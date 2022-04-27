Şampiyonluk maçı öncesi Fırtına'nın 11'i! /27.04.2022

Süper Ligin 35. haftasında lider Trabzonspor, Medical Park Stadyumunda Antalyasporu konuk edecek. Fırtına evinde oynanacak olan zorlu mücadeleden puan alıp 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, şampiyonluk maçı öncesinde bordo mavili ekibin muhtemel 11ini açıkladı. Trabzonsporun Antalyaspor karşısına Uğurcan, Dorukhan, Ahmetcan, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny ve Cornelius 11i ile sahaya çıkması bekleniyor. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi