"Sanki tek suçlu Torrent" /20.04.2022

Sezonu kötü geçiren Galatasaray, Süper Ligde şampiyonluğa erken havlu atarken, Ziraat Türkiye Kupasında da yoluna erken veda etmişti. Aslan bu süreçte UEFA Avrupa Ligi gurubundan yenilgisiz lider çıktıktan sonra Barcelonaya karşı turu kaybetmişti. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, kötü gidişatın Domenec Torrente mal olması hakkında konuştu. Şahinoğlu, Galatasaray camiası Torrent ile devam edilmemesini istiyor. Haksız da değiller çünkü bir şey katmadı. Ancak tek sorumlu Torrent değil. Tek sorumlu Torrentmiş gibi yansıtılması da doğru değil. Sezon başında takımı Torrent çalıştırmadı. Bu transferleri Torrent yapmadı. Galatasaray devre arası kamp mı yaptı? Sanki Galatasarayı bu duruma Torrent getirdi. dedi. | Galatasaray sözleri GS spor haberi