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7/24 Dinle A Spor Selahattin Baki S. Prag eşleşmesini A Spor'a değerlendirdi! /13.12.2021
Selahattin Baki S. Prag eşleşmesini A Spor'a değerlendirdi! /13.12.2021

Selahattin Baki S. Prag eşleşmesini A Spor'a değerlendirdi! /13.12.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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01

Selahattin Baki S. Prag eşleşmesini A Spor'a değerlendirdi! /13.12.2021

A Spor 01:33
02

"Belözoğlu kalsaydı Mesut Özil sorun değil yıldız olurdu" /07.12.2021

A Spor 01:00
03

Çarpıcı G.Saray yorumu! "3 kaliteli oyuncusu var ama..." /09.12.2021

A Spor 00:40
04

Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Aldığı zam..." /03.12.2021

A Spor 01:29
05

Yedlin takımda kalacak mı? "Oyuncu cephesi..." /08.12.2021

A Spor 00:36
06

Galatasaray'ı bekliyen tehlike! 4 isim birden... /13.12.2021

A Spor 08:54
07

Dikkat çeken Sergen Yalçın yorumu! "Oyun şeklini değiştirebilirdi" /11.12.2021

A Spor 01:01
08

G.Saray maçı sonrası patladı! "Çakır puanları çaldı" /05.12.2021

A Spor 01:23
09

Pereira Konferans Ligi'ni ciddiye alacak mı? /10.12.2021

A Spor 01:20
10

İşte Trabzonspor'da mağlubiyetin sebebi! "Oyun görüşü..." /12.12.2021

A Spor 00:36

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