Serdar Dursun'a Semih Şentürk benzetmesi! /24.04.2022

Fenerbahçede Serdar Dursunun performansı beğeni topluyor. Sezon başında Darmstadt 98den Fenerbahçeye katılan golcü oyuncu Bundesliga 2den gol kralı olarak gelmişti. İkinci forvet olarak düşünülen milli oyuncu 29 maçta 13 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Serdar Dursunu yorumladı. Kınalı, Serdar Dursun, Fenerbahçeyi taşıyıp sürükleyecek birinci santrfor değil. Ancak iyi bir birinci santrfor arkasında Semih Şentürke dönüşebilir. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi