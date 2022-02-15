Serdar Dursun'un sakatlığındaki o gerçek! İhmaller zinciri... /15.02.2022

Süper Ligin 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunsporu 2-1 mağlup etmişti. Sarı lacivertli takımın golcü oyuncusu Serdar Dursun sakatlığından ötürü ikinci yarıya devam edememişti. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Dursunun sakatlığında ihmallerin olduğunu söyledi. Özkök, Sakatlığın oluşmasından sahadan çıkana kadar olan bölümde çok önemli ihmaller var. Futboldaki en önemli sakatlıklar kafaya alınan darbe sakatlıkları. Kanama veya göçme oluyor. Ancak daha da önemlisi beyin sarsıntısı. Oyuncu orada beyin sarsıntısı olabilir ve buna takım doktoru karar verir. Serdarın oyundan çıkma süreci çok uzadı. UEFAnın kuralına göre hakemin doktoru sahaya anında çağırması gerekiyor. Burada tek yetkili doktor olur ve takım doktoru oyuncunun 3 dakika içerisinde beyin sarsıntısı geçirdiğini tespit ederse oyundan çıkartılıp hastaneye götürülmesi kararını verir. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi