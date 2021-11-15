Sergen Yalçın rotasyona gidiyor! Alex kenara Can sahaya... /15.11.2021

Sergen Yalçın ilk 11de değişikliklere gidiyor. Sakatlık dönemleri geçiren Beşiktaşta ilk 11 şekillenmeye başlıyor. Yıldız oyuncu Alex Teixeiranın beklenen performansı verememesinden dolayı teknik direktör Sergen Yalçının kenara alması bekleniyor. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, konuyu Sabah Sporu programında değerlendirdi. Şahinoğlu, Teixeria pandemiden dolayı Çinde 9 ay forma giyemedi ve Beşiktaşa geldiğinde eski formuna dönmesi için 1,5 ay süre verildi. Ama bu süreçte sakatlıklar yaşadı. Teixeira gözden düşmüş durumda. Alexin kanatta oynama ihtimali de bulunmuyor. Çünkü Sergen hoca Larin ve Ghezzal ikilisini bozmak istemiyor. Alexin yerine Can Bozdoğan oynayacak. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi