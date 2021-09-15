Sergen Yalçın: Takımın temposundan memnunum /15.09.2021

ASpor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'u konuk etti ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş-Dortmund maçının ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. "Oyuncuların istek ve arzusunu beğendim." diyen Yalçın, "Takımın temposundan gayet memnunum." şeklinde konuştu. İşte deneyimli teknik adamın açıklamalarının tamamı... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)