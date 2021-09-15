Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz yorumu! /15.09.2021

ASpor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz hakkında gelen soruya da yanıt verdi. Deneyimli teknik adam, "Stefan Kuntz hayırlı olsun. Benim yorumlayabileceğim bir konu değil. Biz ligdeki hocalar olarak ona yardımcı olmaya çalışırız." dedi.