Sisteme uymadılar! 6 isim hangi takıma gidecek? /01.09.2021

ASpor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları dvam ederken, hangi futbolcularla yolların ayrılcağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Samatta ve Lemos'un ardından gözler kadro dışı kalan Caulker, Sinan, Perotti, Dirar, Zanka ve Caner Erkin'e çevrildi. Sarı-lacivertliler gelen teklifleri değerlendirmek isterken oyuncularla da görüşmeleri sürdürüyor." dedi .(FB spor haberleri)