Slavia Prag'ı bu sözlerle yorumladı! "Kadro kalitesi geride bile olsa..." /17.02.2022

A Spor yorumcusu Taner Karaman, canlı yayında Fenerbahçe - Slavia Prag maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Karaman, Eski gücünde değil ifadesi çok da gerçekçi gelmiyor bana. Takım Çekya ligini domine ediyor. Oyun olarak iyi bir oyun ortaya kalıyorlar. Kadro kalitesi Fenerbahçenin gerisinde olsa bile hızlı oyun oynayan ve rakiplerini yoran bir takım. Fenerbahçenin karşısında fiziksel mücadeleyi üstün bir şekilde ortaya koyan ekipler puan almayı başarmıştır ifadelerini kullandı. İşte o sözler...