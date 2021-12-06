Şok Beşiktaş sözleri! "Dortmund'un umurunda olmaz" /06.12.2021

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Borussia Dortmund deplasmanına çıkacak. İlk 5 maçta puan alamayan siyah beyazlı ekip son maçına prestij için çıkacak. Alman devi Borussia Dortmund ise grubu üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi. İki takım arasında oynanacak prestij maçı öncesinde A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, müsabaka hakkında konuştu. Uluç, Şu Beşiktaşa denk gelmeleri beni korkutuyor. Beşiktaş, Liverpooldan 8 yemişti. Dortmund zorlarsa bunu başarabilir. Beşiktaş gruptan çıkar hayali kuruyordum. Toparlar da diyemiyorum. Can Bozdoğanı kenara koyuyorum ve 1-2 oyuncunun notunu biraz yükseltiyorum. Kalan takım nasıl kötü oynarız diyor. Beşiktaş hücum aklını kaybetti. Bu durum Borussia Dortmundun umurunda olduğunu da düşünmüyorum. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi