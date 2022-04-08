Şok Elmas gerçeği! /08.04.2022

Galatasarayda seçim süreci devam ediyor. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlunun verdiği listelerle beraber seçime gidecek. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen mevcut Başkan Burak Elmas ile gerçekleştirdiği konuşmayı açıkladı. Seçim hakkında konuşan Tüzemen, Başkan Burak Elmas ile 2 gün önce konuştum. Tekrar aday olma şansınız doğarsa ne yaparsınız diye sordum. Bana Asla aday olmam çünkü kongrede insanlar bana nefret dolu gözlerle baktılar. Seçime girmeyi düşünmüyorum. dedi. Metin Öztürk ile de görüştüm ve kendisine de seçime girmeyeceğini söylemiş. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi