Şok G.Saray sözleri! "Birlikte başaracağızdan birlikte batıracağız..." /09.01.2022

Galatasarayda işler kötüye gitmeye devam ediyor. Saha içi ve dışında sorunlar yaşayan sarı kırmızılı ekipte İşler yoluna bir türlü girmiyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Cimbomun gidişatı hakkında şok sözler sarf etti. Çorlu, Fatih Terimi görevden alacaksanız çağırırsınız ve görevden alırsınız. Yoksa birlikte güzel bir fotoğraf çektirirsiniz. Fatih hoca ve yönetim öz eleştiri yapmalı. 2 önemli yönetici istifa etti. Bir tanesi maçtan sonra çıkıp Ben Galatasaraya almaya değil, vermeye geldim. Görevimi tamamladım ve bu şartlarda bu kadar. diyor. Galatasarayda durum Birlikte başaracağız dan Birlikte batıracağız a geldi. Artık birilerinin fedakarlık yapması lazım. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi