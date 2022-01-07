Şok Karaveli sözleri! "Tek suçu öz evlat olmak" /07.01.2022

Beşiktaş, Sergen Yalçından sonra Önder Karaveli ile çıkışa geçti. Son olarak Antalyasporu penaltılarla geçerek Süper Kupayı müzesine götüren siyah beyazlı ekibin Önder Karaveli ile sözleşme yapıp yapmayacağı belli değil. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç bu durumu sert sözlerle eleştirdi. Uluç, Yabancı bir hoca bu performansı sergilese milli kahramandı. Geldi ve kupa aldı. Fenerbahçede de İsmail Kartal bu durumdaydı. Bu hocaların tek suçu öz evlat olması. Yönetim çıkıp benim hocam Önder Karaveli desin. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi