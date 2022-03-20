Şok Kerem sözleri! /20.03.2022

Süper Ligin 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantepe karşı 3-1 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Takım Oyunu programında Kerem Aktürkoğlunun aldığı müdahaleler hakkında sert konuştu. Tüzemen, Hakemin lafını göstersenize Kereme, şşş, hop, birader... TFF, MHK hesabını sormuyor musun? Bu çocuk milli takımın oyuncusu, bedelini MHK ödesin buna kart çıkarmıyorsa! Ben milli takıma bu ayakla göndermem Galatasarayın yerinde olsam, kusura bakmasınlar. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi