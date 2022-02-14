Şok Pulgar tespiti! "Seviye atlatacak oyuncu değil" /14.02.2022

Süper Ligin 25. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Devre arası transfer döneminde orta sahadaki eksikliğini çözmek isteyen sarı kırmızılı kulüp Fiorantinadan Erick Pulgarı transfer etmişti. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Uruguaylı ismi eleştirdi. Pulgar, Galatasaraya seviye atlatacak bir oyuncu değil. Benim beklentim farklı. Belki o pozisyonda başarılı olacaktır ama ben Pulgarı Josef De Souza ve Felipe Melo ile kıyaslarım. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi