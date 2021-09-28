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7/24 Dinle ASpor Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'ın Ajax planını açıkladı! /28.09.2021
ASpor

Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'ın Ajax planını açıkladı! /28.09.2021

ASpor

Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Ajax deplasmanına giden Beşiktaş'ta sıkıntılar devam ediyor. 11 sakat oyuncusu bulunan temsilcimizin nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusu. Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, "Sergen Yalçın oyunu Ajax'a göre kuracak. Hemen bir baskı ile Beşiktaş'ın eksik kadrosunu çökertmek isteyecekler." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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