Son dakika Fenerbahçe haberleri | "Fenerbahçe'de ilk 11 belirlenemiyor" /23.09.2021

ASpor

Süper Lig'in 6.haftasında evinde GZT Giresunspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de ilk 11 tam olarak belirlenemiyor. Her maça farklı 11 ile sahaya çıkan Fenerbahçe hakkında kouşan Mehmet Emin Uluç "İstikrar anlamında problem var. Gustavo'ya eşlik eden oyuncu yok. Fenerbahçe'nin ilk 11'inden 9'unu sayabilmemiz gerekir. Fenerbahçe'de problem gol atamamak değil, pozisyon üretmek." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB haberi)