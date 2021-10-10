SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte derbinin öne çıkacak isimleri! "Ceza sahası içinde..." /10.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 9. haftasında iki büyük kulüp karşı karşıya geliyor. Trabzonspor evinde Fenerbahçeyi konuk edecek. Milli aradan sonra oynanacak olan maç hakkında değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Taner Karaman, "Fenerbahçe'de Gustavo'nun performansı maçı belirleyecek. Ceza sahası içinde topla rahatla buluşan bir takıma karşı kale önünüz duvar gibi olmalı. Ancak o zaman hücuma çıkabilirsiniz. Trabzonspor'da ise öne çıkacak olan isim Hamsik." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)