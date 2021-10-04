Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den beklenmeyen rotasyon! "Mostafa Mohamed..." /04.10.2021

ASpor

Milli aradan önce Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında son dakika golü ile galibiyeti bulan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sabah Sporu programına konuşan A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, "Morutan ve Diagne'nin kenarda başlaması sürpriz oldu. Boldrin penaltıyı atmış olsaydı başka bir şey konuşurduk. 90 dakika Feghouli ve Babel'in sahada kalmasını konuşurduk. Hakemler uzun süre dinlendirilebilir. Mohamed'i kazanmak çok önemli ama forvette Diagne'yi bekliyordum." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)