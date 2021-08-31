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7/24 Dinle ASpor Son dakika transfer gelişmesi! G.Saray'dan Fransa'ya... /31.08.2021
ASpor

Son dakika transfer gelişmesi! G.Saray'dan Fransa'ya... /31.08.2021

ASpor

Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Özcan, "Galatasaray ile Bordeaux arasında Mostafa Mohamed'in transferi için anlaşmaya varıldı. Mısırlı forvet Fransa'ya sağlık kontrolü için yola çıktı! Galatasaray Zamalek'e 4 milyon Dolar ödeyerek Mohamed'in bonservisini alacak ve oyuncuyu daha yüksek rakama Bordeaux'a satmış olacak." dedi. (GS spor haberleri)
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