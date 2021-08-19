Sörloth için flaş sözler! "Transfer fiyaskosu olur" /19.08.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin yorumlarda bulundu. Uluç, "Şu anda anladığımız şey, Samatta'yı hoca bu formuyla kadroda istemiyor. Sadece mecburiyetten oynatır. Sağlıklı bir Valencia, Fenerbahçe'de çok işi çözer. Son vuruşu yapacak, sihirli bir ayak aranıyor. Herkes Sörloth'tan bahsediyor. Sosa, Novak ve Sörloth Trabzonspor'u taşımıştı. Ancak Trabzonspor'da gösterdikleri performansla geçtiğimiz sezonki performansları farklı oldu. Sörloth Almanya'daki formuyla gelecekse transfer fiyaskosu olur. Trabzonspor'daki performansı olursa buyursun gelsin" ifadelerini kullandı.