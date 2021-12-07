Sorunu böyle nitelendirdi! "Yalçın'ın işi kolay olmayacak" /07.12.2021

Geçtiğimiz sezonun çifte şampiyonu Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar buna karşın UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Ligde istediği sonuçları alamadı. Beşiktaştaki son durumu A Spor yorumcusu Ümit Aktan değerlendirdi. Aktan, Devre arasında yeni transferler yüklemek, maddi ve manevi yönden sıkıntı oluşturacaktır. Sergen Yalçının işi kolay olmayacaktır. Mevcut kadroyla da buradan daha öteye gidebilmesi pek mümkün görünmüyor. Beşiktaşı sıkıntılı bir ikinci yarı bekliyor. şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi