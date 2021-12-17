Sosa derbisinde forma giyecek mi? "Pereira dengesiz..." /17.12.2021

Süper Ligin 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaşı konuk edecek. Maç öncesinde Teknik Direktör Vitor Pereiranın hangi isimleri sahaya süreceği merak konusu. Son haftaların formda ismi Jose Sosanın Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor. Ancak A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Sosaya değindi. Özbostan, Sosa oynadığında iyi oynadı ama Pereira dengesiz olduğu için bir oynatıyor bir oynatmıyor. Oyuncu iyi oynadığında bile gelecek hafta süre bulamayabiliyor. Ben oynatacağını sanmıyorum. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi