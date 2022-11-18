A Milli Futbol Takımımız, hazırlık karşılaşmasında Çekya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi millilerimizin teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Arda Gülere değinen deneyimli teknik adam, Arda Güler beklediğimden çok daha olgun. Bu tarz oyuncuların kulüplerinde ne kadar süre aldıkları önemli ama hocalarının adaptasyon sürecini de göz önünde tutmalıyız. Oyuncudan birden fazla beklentimiz olmamalı. Oyuncuyu yavaş yavaş o profile sokmak daha önemli. ifadelerini kullandı. İşte basın toplantısının tamamı...