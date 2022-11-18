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7/24 Dinle A Spor Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! /18.11.2022
Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! /18.11.2022

Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! /18.11.2022

Havuz Grubu

150 Bölüm | 28:15:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! /18.11.2022

A Spor 27:10
02

Pedronun yerine transfer yapılacak mı? Canlı yayında açıkladı! /14.11.2022

A Spor 00:50
03

Toroğlu'dan Jesus sözleri! "Herkesin ezberini bozdu" /12.11.2022

A Spor 02:20
04

Flaş Okan Buruk sözleri! "Fatih Terim’in gölgesinden çıktı" /13.11.2022

A Spor 01:41
05

"G.Saray'ın en büyük rakibi..." /18.11.2022

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06

Buruk'a flaş açıklama! "Onun gibi düşünmüyorum" /15.11.2022

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07

F.Bahçeli ismi böyle övdü! "Performansının sırrı Jorge Jesus" /17.11.2022

A Spor 01:01
08

Canlı yayında flaş Fenerbahçe yorumu "Geri vites yapmaz" /16.11.2022

A Spor 00:54
09

Kerem ve Yunus için flaş yorum! "G.Saray'ın faydasına olacaksa..." /07.11.2022

A Spor 05:48
10

Flaş Fenerbahçe sözleri! "Her maç başlangıcında..." /09.11.2022

A Spor 00:42
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