Süper Lig'e kar engeli! /18.03.2022

Süper Ligin 30. haftası zorlu maçlarla başlangıcını yapacak. Ancak yurdun genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü ve kar yağışı bugünden itibaren başladı. Peki kar yağışı maçları ne kadar etkileyecek? Meteoroloji mühendisi Esra Bayhan, A Sporda açıkladı. Bayhan, Bugünden itibaren yurdun tamamı yoğun kar yağışı altına girdi. Marmara Bölgesinde kar yağışı pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Karadenizde de yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Özellikle Batı Karadenizde sıcaklık -8 dereceye kadar düşecek. Doğu Anadolu ise mevsim normallerinin 10-10 derece altında ve önümüzdeki hafta da kar yağışı devam edecek. İç Anadoluda da böyle bir görüntü olacak. Egede yağış beklemiyoruz ancak kuvvetli rüzgarlar olacak. Cumartesi günü İstanbulda kar yağışı yoğunlaşacak ama sıcaklıklar da biraz daha yüksek olacağı için yüzeyde tutmayabilir. Maçlar oynanabilir. dedi.