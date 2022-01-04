Szalai ve Kim Avrupa radarında! Yerleri nasıl dolacak? /04.01.2022

Avrupalı kulüpler Attila Szalai ve Kim Min Jaeye talip. Daha önce Chelsea ile adı geçen Szalai ve şu aralar Napolinin gündeminde olan Kim Min Jaenin takımdan ayrılması söz konusu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, konu hakkında sert eleştirilerde bulundu. Uluç, Kim Min Jae ve Szalaiyi 20şer milyon Euroya satarsan süper iş ama yerine aldığın oyuncular yol geçen hanına döndürürse taraftara anlatamazsın. Umtiti ismi yazılıyor. Peki bu transferlere kim karar verecek. Yerine alacağın oyuncular hazır mı? Yoksa bu süreç teknik direktör sürecine mi dönecek? Fenerbahçe Kimi bulana kadar 10 stoper aldı. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi