×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle A Spor Szalai'den Arda Güler ve transfer açıklaması /02.03.2022
Szalai'den Arda Güler ve transfer açıklaması /02.03.2022

Szalai'den Arda Güler ve transfer açıklaması /02.03.2022

A Spor

150 Bölüm | 28:15:34
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Szalai'den Arda Güler ve transfer açıklaması /02.03.2022

A Spor 15:28
02

F.Bahçeli yıldıza sert eleştiri! "Pozisyon bilgisi çok zayıf" /25.02.2022

A Spor 00:20
03

Türk takımlarının Avrupa yolu nasıl olacak? /01.03.2022

A Spor 04:11
04

Torrent'e sert eleştiri! "Ruhunu teslim etmiş" /28.02.2022

A Spor 00:32
05

Canlı yayında açıkladı! "Çarşamba günü yer yerinden oynayacak" /22.02.2022

A Spor 02:33
06

Canlı yayında sert sözler! "Nasıl almışlar bu paraları?" /24.02.2022

A Spor 01:24
07

Çarpıcı Djaniny sözleri: Oyunun yönünü değiştirdi /26.02.2022

A Spor 02:02
08

Flaş sözler! "Önder Karaveli'nin yeri Norveç Ligi" /23.02.2022

A Spor 00:44
09

Ersin'e büyük övgü: Karaveli'nin kaderini çizdi /27.02.2022

A Spor 00:57
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Galatasaray
Beşiktaş
Trabzonspor

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı