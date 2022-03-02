Szalai'den Arda Güler ve transfer açıklaması /02.03.2022

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Trabzonsporu konuk edecek Fenerbahçede Attila Szalai, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer iddialarıyla ilgili Transferi düşünmüyorum. Tek konsantrasyonum Fenerbahçe üzerine. Her gün de sıkı bir şekilde yoğun olarak çalışıyorum. ifadelerini kullanan Macar futbolcu, sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler ile ilgili Topla inanılmaz etkili ve iyi de bir karakteri var. Çok çalışıyor ve öğrenmek için bize sürekli soru soruyor. İyi bir profesyonel ve yüksek bir potansiyeli var. yorumunu yaptı. FB spor haberi