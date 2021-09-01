Tahir Kıran: "Burak Elmas özür dilediği mesajlar attı" /01.09.2021

ASpor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, başkan Tahir Kıran basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair bazı konularda ve özellikle Oğulcan Çağlayan meselesi hakkında konuşan Kıran, "Galatasaray Kulübü'nün şu ana kadar Tahkim Kurulu için yaptığı hiçbir şikayet yok. Paramızı ödememek için yalandan demeçler veriliyor. Galatasaray'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Rezan Epözdemir tamamen şov yapıyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi