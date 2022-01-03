Tarihi verdi! Galatasaray'da kaleci belli oluyor /03.01.2022

Galatasarayda gözler kaleci transferinde. Fernando Musleranın sakatlığından sonra kaleyi devralan İsmail Çipe beklenen performansı veremedi. Bunun üzerine Galatasarayda kaleci arayışı başladı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, sarı kırmızılı ekibin kaleci transferini açıklayacağı tarihi verdi. Galatasaray Okan Koçuku geri istiyor. Fatih Öztürkün Adana Demirspora gitmesini bekliyorum. Adana Demirsporun kalecisi Ferhat Kaplanın da Giresunspora gitmesi olası. Bu şekilde Okan, Galatasaraya gelir. Ayrıca Giresunsporun maddi bir beklentisi olacaktır. 12 Ocakta yeni yerli kaleci belli olacaktır. Okan Koçuk ve Sinan Bolat arasında Galatasaray. Doğan Alemdar ise Stade Rennais ile ilk maçına çıktı. Transfer şansını çok olumlu bulmuyorum. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi